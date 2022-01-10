Эксперт Ертысбаев: Казахстан "проспал" атаку террористов

Бывший советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что комитет нацбезопасности (КНБ) Казахстана "проспал" атаку террористов, что ударило по президенту Касыму-Жомарту Токаеву и бывшему лидеру страны Нурсултану Назарбаеву.

По словам Ертысбаева, КНБ "проспал" нападение террористов, за что был обвинён в госизмене. "Это страшный удар для Назарбаева, Токаева", поскольку бывший глава комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов два раза был премьер-министром, отметил эксперт. Он напомнил, что после подавления массовых беспорядков были арестованы десятки высокопоставленных сотрудников КНБ.

Ертысбаев подчеркнул, что террористам из центральноазиатских государств удалось найти самое слабое место — юг Казахстана.

Он добавил, что Казахстан спасло введение миротворцев ОДКБ. Контингент миротворческих сил составил три тысячи человек. Чтобы стянуть из регионов такое количество военнослужащих, стране потребовалось бы несколько недель. За это время весь юг страны мог быть уже захвачен, сказал экс-советник Назарбаева в эфире телеканала "Россия 24".

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