Киргизия из-за задержания граждан республики направила ноту Казахстану

Сотрудники МИД Киргизии выразили протест по причине задержания граждан республики в ходе массовых беспорядков. Об этом рассказали представители министерства.

"Относительно задержания гражданина КР Юбурова Закира и других граждан КР, в настоящее время проводятся соответствующие мероприятия в рамках консульско-правового содействия, в частности, казахстанской стороне направлена Нота Министерства по факту задержания данных граждан и скорейшего освобождения после проведения проверочных мероприятий", — написали на официальной странице МИД Киргизии в Facebook.

По данным ведомства, в Казахстане освободили Рузахунова Викрама и ещё 38 жителей Киргизии в Шымкенте. Представители министерства подтвердили данные о смерти одного гражданина республики. Также в МИД подчеркнули, что правоохранители выясняют другие возможные случаи гибели во время массовых беспорядков.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевики пытались захватить власть в республике и нарушить конституционный строй. По словам лидера, террористы не стали реализовывать свои планы из-за миротворческой миссии ОДКБ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.