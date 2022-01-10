Картина "Думающий ни о чём": новое фото Зеленского раскритиковали в соцсетях

Президент Украины Владимир Зеленский поделился в своём Instagram-аккаунте снимком с первого рабочего дня в 2022 году. Фотография вызвала жёсткую критику пользователей в соцсетях.

На опубликованном фото видно, как украинский лидер сидит на совещании с задумчивым выражением лица.

"Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в новом 2022 году", — подписал снимок Зеленский.

Под этим постом многие пользователи решили выразить своё негативное отношение к принимаемым на Украине политическим решениям. Некоторые комментаторы напомнили главе государства о плачевном состоянии экономики.

"Картина под названием "Думающий ни о чём". Украина, Ермак, 2022, айфон", — написал один из подписчиков.

Другая жительница Украины попросила Зеленского начать "работать для людей", которые его выбрали, а не "против них".

"Да, пора больше налогов придумать и ввести, маловато, мне кажется, можно и побольше", — высказался ещё один пользователь.

Украинцы призвали президента задуматься над принятием действительно важных законов, которые улучшат жизнь граждан.

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