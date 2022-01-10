МИД: США после саммита ОДКБ не спрячутся за непонимание ситуации в Казахстане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что после онлайн-саммита Совета коллективной безопасности ОДКБ политики из США уже не смогут спрятаться за непонимание ситуации в Казахстане.

По её словам, лидеры стран-членов ОДКБ в ходе видеоконференции подробно разобрали обстановку на территории Казахстана, ответили на все вопросы, которые гипотетически могли возникнуть у западных коллег, передаёт РИА Новости.

"Ну теперь, мне кажется, уже невозможно будет прятаться за формулировку о собственном непонимании", — сказала Захарова.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен потребовал разъяснений от властей Казахстана по поводу того, почему глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к партнёрам по ОДКБ с просьбой ввести миротворцев в страну. Он убеждён: Казахстан и сам мог справиться с проблемной ситуацией и восстановить порядок собственными силами.

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