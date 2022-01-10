В США связали нежелание Вашингтона воевать с РФ за Киев со страхом перед Китаем

Американский политик Патрик Бьюкенен заявил, что Украина не может стать частью военно-политического блока НАТО. По мнению публициста, Киев не является одним из жизненно необходимых интересов Вашингтона.

Как подчеркнул Бьюкенен, лидеры США, которые избежали войны с Россией, приняли верное решение. В качестве примеров политик привёл следующих глав государства:

Дуайт Эйзенхауэр;

Джон Кеннеди;

Линдон Джонсон;

Рональд Рейган.

По словам публициста, действующий президент страны Джозеф Байден правильно поступил, когда заявил, что Вашингтон не станет воевать за Украину с Россией. При этом лидеру стоит полностью исключить вероятность членства Киева в альянсе НАТО, подчеркнул Бьюкенен.

"Наш большой вызов в 21 веке — это не Россия. Действительно, в долгосрочной перспективе мы хотим, чтобы Россия была на нашей стороне в долгой борьбе между Западом и коммунистическим Китаем", — написал Бьюкенен в The American Conservative.

Ранее в Кремле заявляли, что вступление Украины в НАТО "выходит за красные линии национальных интересов РФ". По словам властей, подобный исход событий может привести к решительному ответу со стороны Москвы.

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