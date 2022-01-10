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Автор Юлия Миленина

Лукашенко: укрепляя ОДКБ, не нужно озираться на Запад

Мир

ОДКБ может столкнуться с серьёзными вызовами, поэтому её нужно укреплять, не оглядываясь на Запад. Такое мнение выразил глава Белоруссии Александр Лукашенко на онлайн-сессии Совета коллективной безопасности Организации.

Лукашенко: укрепляя ОДКБ, не нужно озираться на Запад

По его словам, лидеры ОДКБ должны постепенно наращивать миротворческий потенциал и другие необходимые компоненты, сохраняя мобильность и оперативность действий.

"Не надо излишне стесняться в этом плане, озираясь на некий Запад, Америку, ещё какие-то государства. Будем смотреть резко по сторонам — свернём шею", — сказал Лукашенко.

Он также добавил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вовремя обратился к партнёрам по ОДКБ для помощи в борьбе с массовыми беспорядками, которые начались на территории республики в первые дни нового года.

Как подчеркнул белорусский лидер, ОДКБ показала всему миру "тесные союзнические связи, дееспособность, большой потенциал".

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КАЗАХСТАН: стрельба, мародерство и вмешательство ОДКБ. Последние новости
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы касым-жомарт токаев александр лукашенко
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