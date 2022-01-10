Лукашенко лидерам ОДКБ: "Таджикистану надо помочь, в том числе военной техникой"

Лидеры ОДКБ должны помочь Таджикистану, в том числе с поставками военной техники. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время сессии Совета коллективной безопасности Организации.

По его словам, Таджикистан может столкнуться с такими же проблемами, которые пережил Казахстан в первые дни нового года.

"Нам нужно выполнить просьбу президента Таджикистана Эмомали Рахмона и поставить в том числе военную технику, чтобы страну не настигла та же участь, что и Казахстан", — сказал Лукашенко.

Однако он предложил партнёрам по ОДКБ обсудить эту проблему отдельно. Как подчеркнул белорусский лидер, Организация должна быть готова к дальнейшим серьёзным вызовам, поэтому её нужно укреплять, наращивая миротворческий потенциал.

Также Лукашенко сообщил, что массовые беспорядки могут начаться и в Узбекистане, если власти страны своевременно не примут меры реагирования.

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