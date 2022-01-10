Токаев объяснил легитимность ввода в Казахстан миротворцев стран-участниц ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ объяснил легитимность ввода миротворческих сил Организации на территорию республики.

По его словам, в комитете национальной безопасности страны массовые беспорядки оценили как угрозу терроризма. Именно поэтому было принято решение обратиться к партнёрам по ОДКБ.

"Узнав о прибытии трёх военно-транспортных самолётов в столицу, боевики отказались от планов по захвату президентской резиденции. Это дало возможность направить дополнительные силы в Алма-Ату и отбить город от террористов", — сказал Токаев.

Он добавил, что сегодня в Казахстане развёрнуты коллективные миротворческие силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники. Они обеспечивают безопасную работу аэропортов, военных складов и других важных объектов. Токаев подчеркнул: борьба с массовыми беспорядками в республике — первая миротворческая миссия ОДКБ.

"Уверен, что Организация получила положительный опыт. ОДКБ показала свою эффективность", — отметил президент Казахстана.

Глава республики убеждён: угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для всего пространства коллективной безопасности.

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