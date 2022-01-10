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Автор Юлия Миленина

КНБ Казахстана: ситуация в стране стабилизирована и находится под контролем

Мир

Обстановку в Казахстане удалось стабилизировать, ситуация находится под контролем. Об этом сообщили в пресс-службе комитета национальной безопасности (КНБ) страны.

КНБ Казахстана: ситуация в стране стабилизирована и находится под контролем

В ведомстве рассказали, что силовики нейтрализовали главные очаги террористических угроз, освободили от беспорядков Алма-Ату, Кызылорду, Талдыкорган, Тараз, а также обеспечили безопасность стратегических объектов, мест хранения боеприпасов.

"По состоянию на 10 января 2022 года ситуация в республике Казахстан стабилизирована и находится под контролем", — прокомментировали в КНБ.

По информации ведомства, зачистки объектов, где могут находиться боевики и участники беспорядков, продолжатся. Также в КНБ призвали помогать полицейским в установлении граждан, причастных к нелегальной деятельности, добровольно сдавать оружие и боеприпасы, похищенные на профильных предприятиях Казахстана.

Массовые беспорядки в Казахстане начались в первые дни нового года и распространились почти по всем городам страны. Граждане выразили недовольство в связи с подорожанием сниженного автомобильного газа. До 19 января на территории республики введён режим ЧП.

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