КНБ Казахстана: ситуация в стране стабилизирована и находится под контролем

Обстановку в Казахстане удалось стабилизировать, ситуация находится под контролем. Об этом сообщили в пресс-службе комитета национальной безопасности (КНБ) страны.

В ведомстве рассказали, что силовики нейтрализовали главные очаги террористических угроз, освободили от беспорядков Алма-Ату, Кызылорду, Талдыкорган, Тараз, а также обеспечили безопасность стратегических объектов, мест хранения боеприпасов.

"По состоянию на 10 января 2022 года ситуация в республике Казахстан стабилизирована и находится под контролем", — прокомментировали в КНБ.

По информации ведомства, зачистки объектов, где могут находиться боевики и участники беспорядков, продолжатся. Также в КНБ призвали помогать полицейским в установлении граждан, причастных к нелегальной деятельности, добровольно сдавать оружие и боеприпасы, похищенные на профильных предприятиях Казахстана.

Массовые беспорядки в Казахстане начались в первые дни нового года и распространились почти по всем городам страны. Граждане выразили недовольство в связи с подорожанием сниженного автомобильного газа. До 19 января на территории республики введён режим ЧП.

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