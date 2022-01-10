1461 россиянин эвакуирован из Казахстана при помощи военно-транспортной авиации

По информации пресс-службы Минобороны РФ, в общей сложности 1461 россиянин был вывезен самолётами военно-транспортной авиации из охваченного беспорядками Казахстана в Россию.

"Всего самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Россию 1461 российских граждан", — сообщили в пресс-службе.

Как пишет РИА Новости, граждане РФ прилетели в Россию из Казахстана 9 января. 1422 россиянина было доставлено в Москву, ещё 14 человек приземлились в Екатеринбурге.

Днём ранее в РФ было вывезено 25 российских туристов.

Все эвакуированные граждане РФ улетели в Алма-Ату перед новогодними праздниками к родственникам или в качестве туристов. По мере нарастания беспорядков и прекращения функционирования аэропорта "Алматы" российским гражданам приходилось ждать в алматинских гостиницах. Известно, что россияне обращались в управление российским подразделением миротворческих сил, попросив военных помочь им вернуться в Россию.

Массовые беспорядки, вызванные повышением цен на сжиженный газ, продолжаются в Казахстане с первых чисел января 2022 года. В крупных городах страны, в частности, в Алма-Ате, начались вооружённые столкновения бандитов с силовиками, есть раненые и погибшие. В Казахстане объявлен режим ЧС до 19 января.

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