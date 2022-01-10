Около 8 тысяч человек задержали из-за беспорядков в Казахстане

Правоохранители задержали около 8 тысяч человек в связи с беспорядками в Казахстане.

"Во всей стране задержаны 7939 лиц", — говорится в сообщении ситуационного центра МВД республики в Telegram.

В частности, в Алма-Ате нейтрализовали две экстремистские ячейки, члены которых, по данным правоохранителей, участвовали в массовых беспорядках.

По информации комитета нацбезопасности страны, лидер одной из ячеек проходил подготовку в зарубежных экстремистских центрах. Другую ячейку возглавлял иностранец, gрибывший в Казахстан, чтобы готовить массовые противоправные акции и нападения на органы власти и силовиков. В настоящее время ведётся розыск его пособников.

Согласно данным комендатуры Алма-Аты, всего в городе задержано 508 человек, подозреваемых в причастности к террористическим атакам, мародерству и другим преступлениям. Правоохранители изъяли у них 22 единицы огнестрельного оружия и 1412 боеприпасов.

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