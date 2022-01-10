Силы ОДБК не принимают участие в контртеррористической операции в Казахстане

Согласно заявлению госсекретаря Казахстана Ерлана Карина, в контртеррористической операции, которая проводится в стране, принимают участие исключительно силы министерства обороны вместе со казахстанскими специальными подразделениями "Беркут", "Арлан", "Арыстан". По его словам, миротворческие силы ОДБК участия в контртеррористических действиях не принимают.

"В самой контртеррористической операции участвуют только казахстанские спецподразделения Арыстан, Арлан, Беркут, а также силы Министерства обороны РК, которые зачищают террористические группы и бандформирования. Поэтому принятое решение о привлечении миротворческого контингента ОДКБ направлено в первую очередь на защиту суверенитета и укрепление целостности Казахстана", — отметил Карин в своем Telegram-канале.

Ерлан Карин добавил, что миротворческие подразделения будут оставаться в Казахстане до нормализации обстановки, после чего они уйдут из страны. ПО словам госсекретаря, главная задача сил ОДКБ — это обеспечение охраны отдельных жизненно важных объектов.

"Силы ОДКБ будут задействованы не во всех регионах. Они будут локально обеспечивать охрану жизненно важных объектов. Это обоснованная мера. Мы столкнулись с тщательно спланированной и внезапной атакой целой армии радикалов одновременно в разных регионах страны", — пояснил Карин.

Он уточнил, что силы ОДКБ осуществляют исключительно миротворческую миссию, и их предполагается задействовать на ограниченный период времени.

Казахстан с первых дней января охвачен протестами, которые переросли в массовые беспорядки. Их изначальной причиной стало известие о двукратном повышении цен на сжиженный газ. Беспорядки в некоторых городах, в частности, в Алма-Ате вылились в мародёрство и вооружённые столкновения. Для нормализации ситуации в стране президент Касым-Жомарт Токаев попросил направить в Казахстан коллективные миротворческие силы ОДКБ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.