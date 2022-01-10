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Автор Юлия Миленина

Лукашенко: экстремисты хотели посеять хаос и развязать войну в Казахстане

Мир

Экстремисты стремились посеять хаос и развязать братоубийственную войну в Казахстане. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко в своём послании лидеру Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву.

Лукашенко: экстремисты хотели посеять хаос и развязать войну в Казахстане

По его словам, конечная цель экстремистов заключалась в том, чтобы осуществить государственный переворот.

"Очевидна подрывная цель экстремистов — дестабилизировать многонациональный Казахстан, посеять хаос, развязать в стране братоубийственную войну для совершения антиконституционного переворота и изменения политического курса", — приводит слова Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".

Он также добавил, что Белоруссия ранее сталкивалась с подобными проблемами, поэтому понимает "остроту создавшейся ситуации". Лукашенко выразил надежду на установление спокойствия в Казахстане и пообещал способствовать стабилизации обстановки.

Кроме того, белорусский лидер передал соболезнования семьям погибших в ходе массовых беспорядков, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим гражданам.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы касым-жомарт токаев александр лукашенко
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