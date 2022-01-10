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Автор Юлия Миленина

NI: Албания, Словения и Черногория — бесполезные "страны-иждивенцы" для НАТО

Мир

Албания, Словения и Черногория — "бесполезные в военном плане" государства, входящие в состав Североатлантического альянса. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер.

NI: Албания, Словения и Черногория — бесполезные "страны-иждивенцы" для НАТО

В статье для издания National Interest он отметил, что защита этих стран "тяжёлым бременем" ложится на США. Колумнист подчеркнул: помимо Албании, Словении и Черногории, на совокупную военную мощь НАТО не влияет Северная Македония.

"Экономический и оборонный потенциал данных государств невелик", — убеждён Тед Гален Карпентер.

По его словам, США сделали серьёзную ошибку, расширив сферу влияния ближе к границам РФ. Он также считает, что членство Эстонии, Латвии и Литвы в НАТО — крайне опасный шаг, так как эти страны практикуют "политику русофобии", "ссорятся с Белоруссией", которая является главным партнёром России в регионе.

Кроме того, Карпентер осудил попытки США интегрировать в альянс Украину и Грузию.

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Темы нато албания словения черногория
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