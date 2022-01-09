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Автор Артём Пермяков

Украина не может вывезти своих граждан из Алма-Аты

Мир

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что более ста граждан страны оказались заблокированными в Казахстане. Наибольше количество украинцев в Алма-Аты — 116 человек.

Украина не может вывезти своих граждан из Алма-Аты

По словам Николенко, Украина не может осуществить эвакуацию граждан из-за того, что аэропрот Алма-Аты не принимает гражданские суда.

"Аэропорт Алма-Аты приостановил обслуживание гражданских самолетов и используется для военно-транспортной авиации государств — членов ОДКБ", — цитирует Николенко "Укринформ".

Также Николенко заявил, что украинцы обеспечены всем необходимым. Посольство поддерживает связь со всеми гражданами.

"Угроз их жизни или безопасности нет", — заявил Николенко.

Ранее сообщалось, что аэропорт Алма-Аты занят российскими миротворцами. Военно-транспортные самолёты ВКС России произвели эвакуацию 500 граждан России.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина алма-ата казахстан
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