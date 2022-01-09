Люди Порошенко устроили акцию против "капитуляции" Украины

На Михайловской площади в Киеве проходит акция протеста под названием "SayNOtoPutin". Митинг приурочен к началу переговоров между Россией, США и НАТО, на которых украинский вопрос должен стать одним из главных.

Акцию протеста проводят организации "Свободные люди" и "Движение сопротивления капитуляции", которые близки к бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Сам экс-лидер государства находится за его пределами из-за уголовного дела, открытого против него Государственным бюро расследований (ГБР).

На митинге несколько десятков человек, которые развернули плакаты. Протестующие утверждают, что

"Путин — это военный преступник, а разговаривать с ним можно только в суде".

По сообщению Strana.ua, акции протеста проходят в других городах Украины, а также за её пределами — в канадском Эдмонтоне, португальском Лиссабоне и австралийском Мельбурне.

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