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Автор Елена Былкина

В Казахстане стартовал новый этап антитеррористической операции

Мир

В Казахстане пытаются восстановить правопорядок после массовых столкновений. В стране стараются подавить сопротивление с помощью новых контртеррористических операций.

В Казахстане стартовал новый этап антитеррористической операции

О новом этапе борьбы с беспорядками в Казахстане рассказал исполняющий обязанности главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев в эфире телеканала "Хабар 24".

По словам представителя правоохранителей, рядом с Алма-Атой разместили тринадцать блокпостов для того, чтобы блокировать боевикам отступление при попытках скрыться от силовиков.

"Мы досматриваем автомобили, проверяем документы. Всех подозреваемых задерживают и доставляют к нам в штаб", — объяснил Тургумбаев.

Он уверен, что некоторые боевики пытаются замаскироваться под официальных военных. Это им удаётся, так как зачинщики беспорядков получили доступ к большому количеству военной амуниции.

Отличительной чертой настоящих военных являются белые повязки, которые помогают отличать "своих" от террористов.

Напомним, 2 января в Казахстане начались массовые столкновения населения с полицией из-за резкого скачка цен на газ. По официальным данным властей, во время беспорядков были убиты почти два десятка силовиков.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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