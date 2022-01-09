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Автор Артём Пермяков

Российский политолог рассказал, что спасёт Украину от распада

Мир

Доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин в интервью Pravda.Ru рассказал о том, что может спасти Украину от окончательного распада. По его словам, в настоящий момент происходит военное освоение государства, несмотря на то, что Киев не является членом НАТО.

Что спасёт Украину?

Гущин отметил, что на переговорах между Россией и США вопрос военного освоения Украины станет ключевым. Это и есть одной из "красных линий", о которых ранее заявляла российская сторона.

Финляндизация или австризация Украины

По мнению эксперта, вариант финляндизации или австризации Украины, когда государство становится нейтральным с точки зрения участия в военных союзах, может затянуться надолго. Кроме того, для этого необходимо получить согласие политических элит.

"Это далеко не одномоментный процесс, и огромную роль играет то, что происходит внутри страны: готово ли так общество, готова ли политическая элита", — заявил Гущин.

Доцент РГГУ уточнил, что Украина хоть и является кризисной страной, но остаётся сложившимся государством.

"В последние годы это особенно стало проявляться, с националистическим дискурсом, который проявляется не только в доминанте в целом галицийской идеологии, но и доминанте в образовательной политике, языковой политике, в отношении национальных меньшинств. Поэтому для меня финляндизация, как угодно это можно назвать, невступление в этот альянс — это недостаточно, потому что для того, чтобы изменить эту ситуацию, нужно коренным образом изменить само естество украинской постсоветскости", — считает Гущин.

Федерализация Украины

По словам Гущина, более подходящий вариант для Украины — федерализация страны. При таком подходе государство может иметь хорошие отношения с Востоком и Западом.

"Для этого нужно коренным образом переформатировать украинскую внешнюю политику, которая четко ориентирована в одну сторону сегодня. И эта ориентация в одну сторону, на мой взгляд, играет злую шутку с самой страной. И дело тут не только в трудных российско-украинских отношениях, но и в том, что Украина много потеряла и на внешних рынках, во внешнеполитических контактах с другими акторами, не западными. А мы же видим, что мир постепенно всё менее и менее становится, условно говоря, западным", — продолжил Гущин.

"Переговоры будут сложными"

Эксперт отметил, что во время переговоров России с Западом вопрос Крыма будет вынесен за скобки, но политические элиты Украины не готовы забыть этот вопрос.

"Общая тенденция такая, мне так представляется, что, конечно, эти переговоры будут сложными, ожидать какого-то быстрого политического решения конфликта на Донбассе не приходится. Если говорить о разводе, о первых трех пунктах Минских соглашений, это еще, в лучшем случае, можно. Но, конечно, желательно, чтобы Украина, наконец, всё-таки поняла и реализовала те решения, которым сегодня вот уже два года исполняется с парижской встречи 2019 года, решения эти не выполнены", — подытожил Гущин.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина александр гущин
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