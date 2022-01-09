EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Артём Пермяков

В Алма-Ате сообщили о гибели второго ребёнка из-за беспорядков

Мир

Уполномоченный по правам ребёнка Казахстана Аружан Саин сообщила о гибели девочки четырёх лет в Алма-Ате. Трагедия произошла 7 января.

В Алма-Ате сообщили о гибели второго ребёнка из-за беспорядков

По сообщению телеграм-канала "Орда", автомобиль с четырьмя детьми передвигался по городу, на пересечении улиц Сейфуллина и Сатпаева был обстрелян неизвестными. 

Четырёхлетняя девочка получила огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. Старшая сестра находится в реанимации - у неё задето лёгкое.

  • 5 января в Алма-Ате погиб 11-летний мальчик. Его семья вышла на прогулку и попала под перестрелку.
  • В тот же день был обстрелян автомобиль, в котором находился 15-летний парень. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии в больнице.

Беспорядки в Казахстане начались после Нового Года, когда в два раза были подняты цены на сжиженный газ. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил о террористической атаке внешних сил и запросил помощь у ОДКБ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Беспорядки в Казахстане
Автор: Артём Пермяков, Куратор: Любовь Степушова
Темы дети алма-ата казахстан
Новости
В Алма-Ате сообщили о гибели второго ребёнка из-за беспорядков
Буйнов травмировался при падении с высоты в сороковой день памяти Градского
Рябков высказал тревогу и отсутствие оптимизма перед переговорами с США
Садальский о беспорядках в Казахстане: "У нас это невозможно"
Антитела к COVID-19 могут вызвывать другие заболевания
Пропавшего в Казахстане российского актёра нашли целым и невредимым
Трансфер власти от Назарбаева к Токаеву прошёл добровольно
Силы ОДКБ взяли под контроль стратегические объекты в Казахстане
В Казахстане не могут найти актёра Илью Глинникова
Захарова назвала лепетом слова Блинкена о ситуации в Казахстане
Последние материалы
В Алма-Ате сообщили о гибели второго ребёнка из-за беспорядков
Буйнов травмировался при падении с высоты в сороковой день памяти Градского
Рябков высказал тревогу и отсутствие оптимизма перед переговорами с США
Садальский о беспорядках в Казахстане: "У нас это невозможно"
Антитела к COVID-19 могут вызвывать другие заболевания
Пропавшего в Казахстане российского актёра нашли целым и невредимым
Трансфер власти от Назарбаева к Токаеву прошёл добровольно
Силы ОДКБ взяли под контроль стратегические объекты в Казахстане
В Казахстане не могут найти актёра Илью Глинникова
Захарова назвала лепетом слова Блинкена о ситуации в Казахстане
Популярное
Мир. Новости мира
CNN: "разрушительные" антироссийские санкции могут нанести ущерб США

Жёсткие санкции Вашингтона против РФ могут "вернуться бумерангом" в год президентских выборов в США, сообщает CNN.

CNN: "разрушительные" антироссийские санкции могут нанести ущерб США
Нур-Султан ждут санкции Запада, приготовиться Баку и Ташкенту
Бывший СССР
Нур-Султан ждут санкции Запада, приготовиться Баку и Ташкенту
Мир. Новости мира
Глава Туркменистана приказал потушить газовый кратер "Врата ада"
Азия
Политолог рассказал про ошибки властей Казахстана
Любовь Степушова Нур-Султан ждут санкции Запада, приготовиться Баку и Ташкенту Любовь Степушова Усам Оздемиров Европа рыла "Газпрому" яму, но лишь загнала себя в кризис Усам Оздемиров Вячеслав Шпаковский Новые электромобили: эра автомобилей заканчивается Вячеслав Шпаковский
Мир. Новости мира
Генсек НАТО обвинил РФ в наращивании военного потенциала рядом с Украиной
Экономика и бизнес
Вашингтон пытается сорвать масштабный проект газопровода. Нет, не российского
Минобороны РФ готовит новую переброску военных и техники в Казахстан
Мир. Новости мира
Минобороны РФ готовит новую переброску военных и техники в Казахстан
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников