Уполномоченный по правам ребёнка Казахстана Аружан Саин сообщила о гибели девочки четырёх лет в Алма-Ате. Трагедия произошла 7 января.
По сообщению телеграм-канала "Орда", автомобиль с четырьмя детьми передвигался по городу, на пересечении улиц Сейфуллина и Сатпаева был обстрелян неизвестными.
Четырёхлетняя девочка получила огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. Старшая сестра находится в реанимации - у неё задето лёгкое.
Беспорядки в Казахстане начались после Нового Года, когда в два раза были подняты цены на сжиженный газ. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил о террористической атаке внешних сил и запросил помощь у ОДКБ.
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