В Алма-Ате сообщили о гибели второго ребёнка из-за беспорядков

Уполномоченный по правам ребёнка Казахстана Аружан Саин сообщила о гибели девочки четырёх лет в Алма-Ате. Трагедия произошла 7 января.

По сообщению телеграм-канала "Орда", автомобиль с четырьмя детьми передвигался по городу, на пересечении улиц Сейфуллина и Сатпаева был обстрелян неизвестными.

Четырёхлетняя девочка получила огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. Старшая сестра находится в реанимации - у неё задето лёгкое.

5 января в Алма-Ате погиб 11-летний мальчик. Его семья вышла на прогулку и попала под перестрелку.

В тот же день был обстрелян автомобиль, в котором находился 15-летний парень. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии в больнице.

Беспорядки в Казахстане начались после Нового Года, когда в два раза были подняты цены на сжиженный газ. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил о террористической атаке внешних сил и запросил помощь у ОДКБ.

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