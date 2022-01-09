EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Пропавшего в Казахстане российского актёра нашли целым и невредимым

Мир

Родственники звезды "Интернов" Ильи Глинникова искали артиста, который перестал выходить на связь в Казахстане, через Министерство иностранных дел РФ.

Пропавшего в Казахстане российского актёра нашли целым и невредимым

Российский артист Илья Глинников найден. Актёр жив и здоров. Беспорядки в Казахстане Илья целым и невредимым пережидал в лагере в горах Алматы. Сегодня 9 января актёра в числе прочих туристов его привезли на Медео, оттуда приезжих отправили в аэропорт.

Ранее появилась информация о пропаже актёра. Тревогу забили родственники Глинникова, который прибыл Казахстане в экспедицию ещё до митингов. На днях вместе с группой туристов Илья отправился покорять пик Талгар. Связь с актёром оборвалась 7 января. Родные Глинникова обратилась за помощью в МИД России.

Илья Глинников — российский актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Наиболее известен по роли Глеба Романенко в телесериале "Интерны".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Последний герой - Илья Глинников о Hip-hop, уроках жизни в «Интернах», созидании и пути к себе.
Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы
Новости
Пропавшего в Казахстане российского актёра нашли целым и невредимым
Трансфер власти от Назарбаева к Токаеву прошёл добровольно
Силы ОДКБ взяли под контроль стратегические объекты в Казахстане
В Казахстане не могут найти актёра Илью Глинникова
Захарова назвала лепетом слова Блинкена о ситуации в Казахстане
Задержанного в Казахстане журналиста RT отпустили
Политолог: Казахстану надо вступить в союз с Россией и Белоруссией
Политолог рассказал, как надо действовать новому правительству Казахстана
Смольный подделывает статистику по уборке снега
Роскосмос вернул в Москву курсантов с Байконура
Последние материалы
Антитела к COVID-19 могут вызвывать другие заболевания
Пропавшего в Казахстане российского актёра нашли целым и невредимым
Трансфер власти от Назарбаева к Токаеву прошёл добровольно
Силы ОДКБ взяли под контроль стратегические объекты в Казахстане
В Казахстане не могут найти актёра Илью Глинникова
Захарова назвала лепетом слова Блинкена о ситуации в Казахстане
Задержанного в Казахстане журналиста RT отпустили
Политолог: Казахстану надо вступить в союз с Россией и Белоруссией
Политолог рассказал, как надо действовать новому правительству Казахстана
Смольный подделывает статистику по уборке снега
Популярное
Мир. Новости мира
CNN: "разрушительные" антироссийские санкции могут нанести ущерб США

Жёсткие санкции Вашингтона против РФ могут "вернуться бумерангом" в год президентских выборов в США, сообщает CNN.

CNN: "разрушительные" антироссийские санкции могут нанести ущерб США
Нур-Султан ждут санкции Запада, приготовиться Баку и Ташкенту
Бывший СССР
Нур-Султан ждут санкции Запада, приготовиться Баку и Ташкенту
Мир. Новости мира
Глава Туркменистана приказал потушить газовый кратер "Врата ада"
Азия
Политолог рассказал про ошибки властей Казахстана
Любовь Степушова Нур-Султан ждут санкции Запада, приготовиться Баку и Ташкенту Любовь Степушова Усам Оздемиров Европа рыла "Газпрому" яму, но лишь загнала себя в кризис Усам Оздемиров Вячеслав Шпаковский Новые электромобили: эра автомобилей заканчивается Вячеслав Шпаковский
Мир. Новости мира
Генсек НАТО обвинил РФ в наращивании военного потенциала рядом с Украиной
Экономика и бизнес
Вашингтон пытается сорвать масштабный проект газопровода. Нет, не российского
Минобороны РФ готовит новую переброску военных и техники в Казахстан
Мир. Новости мира
Минобороны РФ готовит новую переброску военных и техники в Казахстан
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников