Пропавшего в Казахстане российского актёра нашли целым и невредимым

Родственники звезды "Интернов" Ильи Глинникова искали артиста, который перестал выходить на связь в Казахстане, через Министерство иностранных дел РФ.

Российский артист Илья Глинников найден. Актёр жив и здоров. Беспорядки в Казахстане Илья целым и невредимым пережидал в лагере в горах Алматы. Сегодня 9 января актёра в числе прочих туристов его привезли на Медео, оттуда приезжих отправили в аэропорт.

Ранее появилась информация о пропаже актёра. Тревогу забили родственники Глинникова, который прибыл Казахстане в экспедицию ещё до митингов. На днях вместе с группой туристов Илья отправился покорять пик Талгар. Связь с актёром оборвалась 7 января. Родные Глинникова обратилась за помощью в МИД России.

Илья Глинников — российский актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Наиболее известен по роли Глеба Романенко в телесериале "Интерны".

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