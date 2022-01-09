Трансфер власти от Назарбаева к Токаеву прошёл добровольно

Пресс-секретарь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева рассказал о ситуации с передачей власти Касыму-Жомарту Токаеву. Во время беспорядков действующий глава государства объявил о том, что он возглавил Совбез, которым ранее руководил Назарбаев.

После такого шага Токаева в соцсетях и СМИ распространились слухи о том, что между ним и Назарбаевым идёт борьба за власть. Айдос Укибай опроверг информацию и заявил, что подобные сообщения являются попыткой дестабилизации Казахстана.

Пресс-секретарь Назарбаева в очередной раз сообщил, что он все эти дни находился в столице и оказывал поддержку Токаеву. Передачу поста главы Совбеза Укибай объяснил сложным положением из-за беспорядков.

"Поэтому Елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности Президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жёсткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны", — приводит "Орда" слова Укибая.

По его заявлению, Назарбаев и Токаев всегда были "по одну сторону баррикад".