Захарова назвала лепетом слова Блинкена о ситуации в Казахстане

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США больше не могут врать насчёт происходящего в Казахстане. Об этом она сказала в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Она назвала заявление госсекретаря Энтони Блинкена о роли России в урегулировании текущей ситуации — детским лепетом и отчаянием.

"Ровно год назад Капитолий штурмуют американские граждане…жесточайшее подавление людей, которые вышли по политическим мотивам. Поэтому врать и лицемерить в данном случае уже невозможно: когда видят боевые действия, людей, в руках которых боевое оружие, это даже не оружие для самообороны, боевое оружие, людей, которые избивают, мародерствуют", — объяснила Захарова.

Ранее политолог и глава информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский высказал мнение о том, что Казахстану нужно вступить в союз России и Белоруссии.

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