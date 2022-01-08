EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Валентина Севрюгина

Захарова назвала лепетом слова Блинкена о ситуации в Казахстане

Мир

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США больше не могут врать насчёт происходящего в Казахстане. Об этом она сказала в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". 

Захарова назвала лепетом слова Блинкена о ситуации в Казахстане

Она назвала заявление госсекретаря Энтони Блинкена о роли России в урегулировании текущей ситуации — детским лепетом и отчаянием.

"Ровно год назад Капитолий штурмуют американские граждане…жесточайшее подавление людей, которые вышли по политическим мотивам. Поэтому врать и лицемерить в данном случае уже невозможно: когда видят боевые действия, людей, в руках которых боевое оружие, это даже не оружие для самообороны, боевое оружие, людей, которые избивают, мародерствуют", — объяснила Захарова. 

Ранее политолог и глава информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский высказал мнение о том, что Казахстану нужно вступить в союз России и Белоруссии

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

КАЗАХСТАН: стрельба, мародерство и вмешательство ОДКБ. Последние новости
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия мария захарова
Новости
Захарова назвала лепетом слова Блинкена о ситуации в Казахстане
Задержанного в Казахстане журналиста RT отпустили
Эксперт: Казахстану надо вступить в союз с Россией и Белоруссией
Политолог сказал, как надо действовать новому правительству Казахстана
Смольный подделывает статистику по уборке снега
Роскосмос вернул курсантов с Байконура
В Турции заявили о готовности помочь Казахстану
WSJ: Байден может пойти на уступки Путину из-за угрозы вторжения на Украину
Беглов отстраняется от "помойного коллапса" в Петербурге
В Алматинской области прошла первая фаза антитеррористической операции
Последние материалы
Задержанного в Казахстане журналиста RT отпустили
Эксперт: Казахстану надо вступить в союз с Россией и Белоруссией
Политолог сказал, как надо действовать новому правительству Казахстана
Смольный подделывает статистику по уборке снега
Роскосмос вернул курсантов с Байконура
В Турции заявили о готовности помочь Казахстану
WSJ: Байден может пойти на уступки Путину из-за угрозы вторжения на Украину
Политолог рассказал про ошибки властей Казахстана
Беглов отстраняется от "помойного коллапса" в Петербурге
В Алматинской области прошла первая фаза антитеррористической операции
Популярное
Мир. Новости мира
CNN: "разрушительные" антироссийские санкции могут нанести ущерб США

Жёсткие санкции Вашингтона против РФ могут "вернуться бумерангом" в год президентских выборов в США, сообщает CNN.

CNN: "разрушительные" антироссийские санкции могут нанести ущерб США
Глава Туркменистана приказал потушить газовый кратер "Врата ада"
Мир. Новости мира
Глава Туркменистана приказал потушить газовый кратер "Врата ада"
Бывший СССР
Нур-Султан ждут санкции Запада, приготовиться Баку и Ташкенту
Мир. Новости мира
Минобороны РФ готовит новую переброску военных и техники в Казахстан
Любовь Степушова Нур-Султан ждут санкции Запада, приготовиться Баку и Ташкенту Любовь Степушова Усам Оздемиров Европа рыла "Газпрому" яму, но лишь загнала себя в кризис Усам Оздемиров Вячеслав Шпаковский Новые электромобили: эра автомобилей заканчивается Вячеслав Шпаковский
Мир. Новости мира
Генсек НАТО обвинил РФ в наращивании военного потенциала рядом с Украиной
Мир. Новости мира
Назарбаев находится в Нур-Султане и призывает сплотиться вокруг Токаева
Вашингтон пытается сорвать масштабный проект газопровода. Нет, не российский
Экономика и бизнес
Вашингтон пытается сорвать масштабный проект газопровода. Нет, не российский
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников