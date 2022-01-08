Задержанного в Казахстане журналиста RT отпустили

Задержанного в Казахстане внештатного корреспондента RT Станислава Обищенко отпустили. Об этом сообщили в Telegram-канала "RT на русском".

Напомним, что его задержали, когда он приехал на площадь Республики города Алма-Аты, чтобы снять кадры с военной техникой. Тогда к нему подъехала машина с военными, после его поставили на колени и пригрозили автоматами.

Ранее после нескольких дней молчания Запад высказался по поводу антитеррористической операции в Казахстане. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что его ведомство надеется получить от властей Казахстана аргументированный ответ на вопрос, чем была вызвана необходимость ввода в страну миротворческого контингента ОДКБ .

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что казахстанские власти "определённо способны адекватно реагировать на протесты" таким образом, чтобы "уважать права протестующих" и поддерживать закон и порядок.

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