Роскосмос вернул курсантов с Байконура

В Роскосмосе рассказали, что в Москву были доставлены тридцать студентов и курсантов военных вузов, которые проводили новогодние каникулы на Байконуре, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что авиаотрядом Роскосмоса в Россию вернули курсантов Военно-космической академии им. Можайского, Ярославского высшего военного училища ПВО, Военно-медицинской академии имени Кирова и Военной академии связи имени Буденного, Высшего военного авиационного училища, Военно-учебного научного центра Воронежа, а также студенты Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, Оренбургского госуниверситета и университета "Синергия".

Ранее в Министерстве иностранных дел России рассказали, что в Казахстане работает кризисный штаб при посольстве. В нём каждый россиянин может сообщить о невозможности выехать из страны.

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