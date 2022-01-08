Президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с главой Белоруссии Александром Лукашенко ситуацию в Казахстане.
Кроме того, лидеры государств оценили предложение руководителя Казахстана Касыма-Жомарта Токаева организовать совместный диалог с главами стран, входящими в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
"Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили формат дальнейших переговоров глав-государств ОДКБ", — сказано на официальном сайте президента Белоруссии.
В пресс-службе Кремля сообщали, что Путин положительно отнёсся к идее организовать совместные переговоры. Дату встречи ещё не определили.
Ранее президент РФ провёл телефонные переговоры с Токаевым. Глава Казахстана заявил, что ситуация на территории республики начинает стабилизироваться. Он также поблагодарил партнёров по ОДКБ за помощь.
Беспорядки в Казахстане начались в первые дни нового года. В стране введён режим ЧП.
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