Лукашенко и Путин оценили идею Токаева провести переговоры с союзниками по ОДКБ

Президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с главой Белоруссии Александром Лукашенко ситуацию в Казахстане.

Кроме того, лидеры государств оценили предложение руководителя Казахстана Касыма-Жомарта Токаева организовать совместный диалог с главами стран, входящими в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили формат дальнейших переговоров глав-государств ОДКБ", — сказано на официальном сайте президента Белоруссии.

В пресс-службе Кремля сообщали, что Путин положительно отнёсся к идее организовать совместные переговоры. Дату встречи ещё не определили.

Ранее президент РФ провёл телефонные переговоры с Токаевым. Глава Казахстана заявил, что ситуация на территории республики начинает стабилизироваться. Он также поблагодарил партнёров по ОДКБ за помощь.

Беспорядки в Казахстане начались в первые дни нового года. В стране введён режим ЧП.

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