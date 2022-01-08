EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Президент РФ Путин обсудил с Токаевым обстановку в Казахстане

Мир

Российский лидер Владимир Путин провёл продолжительный телефонный разговор с главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Президенты обсудили ситуацию на территории республики.

Президент РФ Путин обсудил с Токаевым обстановку в Казахстане

Токаев проинформировал Путина, что обстановка в Казахстане начинает стабилизироваться. Он также поблагодарил партнёров по ОДКБ за поддержку, сказано на официальном сайте Кремля.

Кроме того, главы государств поговорили о мерах, которые необходимо принять для установления правопорядка в стране.

Президент Казахстана попросил провести совместные переговоры с лидерами стран, которые входят в состав ОДКБ.

Путин положительно отнёсся к этой идее. Он пообещал Токаеву "оставаться в постоянном контакте" по этому поводу. Дата встречи пока не определена.

Ситуация в Казахстане

  • Массовые беспорядки в Казахстане начались в первые дни 2022 года в связи с подорожанием автомобильного газа. Они распространились практически по всей республике.
  • На территории государства ввели режим ЧП.
  • Токаев обратился к партнёрам по ОДКБ за помощью в борьбе с беспорядками.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

КАЗАХСТАН: стрельба, мародерство и вмешательство ОДКБ. Последние новости
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир путин касым-жомарт токаев
Новости
Лукашенко и Путин оценили идею Токаева провести переговоры с союзниками по ОДКБ
Президент РФ Путин обсудил с Токаевым обстановку в Казахстане
Ребёнок погиб от огнестрельного ранения во время массовых беспорядков в Алма-Ате
CNN: "разрушительные" антироссийские санкции могут нанести ущерб США
Токаев объявил в Казахстане траур по погибшим в массовых беспорядках
Одного полицейского убили, второго ранили в результате стрельбы под Курганом
Доктор Стивс из Британии назвала самые распространённые симптомы "омикрона"
Назарбаев находится в Нур-Султане и призывает сплотиться вокруг Токаева
"Рождественское чудо": жители Крыма увидели в небе редкое явление
NYT опубликовала карту с возможным расположением войск РФ рядом с Украиной
Последние материалы
Лукашенко и Путин оценили идею Токаева провести переговоры с союзниками по ОДКБ
Подарки, которые всегда к месту, и что дарить не стоит
Президент РФ Путин обсудил с Токаевым обстановку в Казахстане
Нотр-Дам-де-Пари и украинские церкви: кощунства уничтожат цивилизацию
Фрилансеры в Китае зарабатывают на привидениях
Ребёнок погиб от огнестрельного ранения во время массовых беспорядков в Алма-Ате
CNN: "разрушительные" антироссийские санкции могут нанести ущерб США
Токаев объявил в Казахстане траур по погибшим в массовых беспорядках
Одного полицейского убили, второго ранили в результате стрельбы под Курганом
Доктор Стивс из Британии назвала самые распространённые симптомы "омикрона"
Популярное
Мир. Новости мира
Экс-советник Назарбаева озвучил причину кризиса в Казахстане

Бывший советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, экс-министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев заявил, что кризис в стране произошёл из-за предательства некоторых чиновников и правоохранителей.

Экс-советник Назарбаева озвучил причину кризиса в Казахстане
А где же Нурсултан Назарбаев?
Бывший СССР
А где же Нурсултан Назарбаев?
Новости Европы
Почему канцлер Германии решил "дружить" с Россией
Мир. Новости мира
Российские миротворцы помогли отбить у протестующих аэропорт Алма-Аты
Ирина Шлионская Подарки, которые всегда к месту, и что дарить не стоит Ирина Шлионская Любовь Степушова А где же Нурсултан Назарбаев? Любовь Степушова Усам Оздемиров "Роскосмос" вершит историю на фоне уголовных дел Усам Оздемиров
Бывший СССР
Пекин решил, что лучше поддержать операцию ОДКБ в Казахстане
Мир. Новости мира
Глава Туркменистана приказал потушить газовый кратер "Врата ада"
CNN: "разрушительные" антироссийские санкции могут нанести ущерб США
Мир. Новости мира
CNN: "разрушительные" антироссийские санкции могут нанести ущерб США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников