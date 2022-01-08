Российский лидер Владимир Путин провёл продолжительный телефонный разговор с главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Президенты обсудили ситуацию на территории республики.
Токаев проинформировал Путина, что обстановка в Казахстане начинает стабилизироваться. Он также поблагодарил партнёров по ОДКБ за поддержку, сказано на официальном сайте Кремля.
Кроме того, главы государств поговорили о мерах, которые необходимо принять для установления правопорядка в стране.
Президент Казахстана попросил провести совместные переговоры с лидерами стран, которые входят в состав ОДКБ.
Путин положительно отнёсся к этой идее. Он пообещал Токаеву "оставаться в постоянном контакте" по этому поводу. Дата встречи пока не определена.
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