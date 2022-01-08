Президент РФ Путин обсудил с Токаевым обстановку в Казахстане

Российский лидер Владимир Путин провёл продолжительный телефонный разговор с главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Президенты обсудили ситуацию на территории республики.

Токаев проинформировал Путина, что обстановка в Казахстане начинает стабилизироваться. Он также поблагодарил партнёров по ОДКБ за поддержку, сказано на официальном сайте Кремля.

Кроме того, главы государств поговорили о мерах, которые необходимо принять для установления правопорядка в стране.

Президент Казахстана попросил провести совместные переговоры с лидерами стран, которые входят в состав ОДКБ.

Путин положительно отнёсся к этой идее. Он пообещал Токаеву "оставаться в постоянном контакте" по этому поводу. Дата встречи пока не определена.

Ситуация в Казахстане

Массовые беспорядки в Казахстане начались в первые дни 2022 года в связи с подорожанием автомобильного газа. Они распространились практически по всей республике.

На территории государства ввели режим ЧП.

Токаев обратился к партнёрам по ОДКБ за помощью в борьбе с беспорядками.

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