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Автор Юлия Миленина

Ребёнок погиб от огнестрельного ранения во время массовых беспорядков в Алма-Ате

Мир

Во время массовых беспорядков в Алма-Ате от огнестрельного ранения скончался 11-летний ребёнок, который гулял со своей семьёй.

Ребёнок погиб от огнестрельного ранения во время массовых беспорядков в Алма-Ате

Уполномоченная по правам ребёнка Аружан Саин заявила, что трагедия случилась 5 января. Родители несовершеннолетнего не пострадали, сообщает издание NUR.KZ в своём Telegram-канале.

Кроме того, в пятницу, 7 января, врачи госпитализировали 15-летнего подростка с огнестрельными ранениями. Его доставили в одну из больниц Алма-Аты. Отец школьника также попал в медучреждение. Установлено, что пострадавшие ехали на автомобиле. Участники массовых беспорядков открыли стрельбу по машине.

Сейчас медики борются за жизнь 15-летнего ребёнка. Его состояние оценивают как тяжёлое.

Массовые беспорядки начались в Казахстане в первые дни нового года из-за двукратного роста стоимости сниженного нефтяного газа. Они распространились практически по всей республике. Президент Касым-Жомарт Токаев ввёл режим ЧП.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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