В администрации американского лидера Джо Байдена испугались, что антироссийские санкции могут негативно отразиться на экономике США и их союзников.
Как сообщает CNN со ссылкой на сотрудников Госдепартамента и Министерства финансов США, Байден до сих пор не может окончательно утвердить список санкций в отношении РФ в случае обострения конфликтной ситуации на Украине.
По словам американских чиновников, ограничения, скорее всего, затронут банковскую и энергетическую сферу России.
Однако они обеспокоены тем, что санкции "вернутся бумерангом" в год президентских выборов в США.
Жёсткие меры по отношению к РФ также могут отрицательно сказаться на экономике всего мира, вызвав скачок стоимости газа и продовольственных товаров, сказано в материале.
Запад регулярно обвиняет Россию в "готовящемся вторжении" на Украину. В Кремле уже неоднократно опровергали эту информацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что РФ передвигает войска исключительно в рамках собственной территории.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Бывший советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, экс-министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев заявил, что кризис в стране произошёл из-за предательства некоторых чиновников и правоохранителей.