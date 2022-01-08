CNN: "разрушительные" антироссийские санкции могут нанести ущерб США

В администрации американского лидера Джо Байдена испугались, что антироссийские санкции могут негативно отразиться на экономике США и их союзников.

Как сообщает CNN со ссылкой на сотрудников Госдепартамента и Министерства финансов США, Байден до сих пор не может окончательно утвердить список санкций в отношении РФ в случае обострения конфликтной ситуации на Украине.

По словам американских чиновников, ограничения, скорее всего, затронут банковскую и энергетическую сферу России.

Однако они обеспокоены тем, что санкции "вернутся бумерангом" в год президентских выборов в США.

Жёсткие меры по отношению к РФ также могут отрицательно сказаться на экономике всего мира, вызвав скачок стоимости газа и продовольственных товаров, сказано в материале.

Запад регулярно обвиняет Россию в "готовящемся вторжении" на Украину. В Кремле уже неоднократно опровергали эту информацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что РФ передвигает войска исключительно в рамках собственной территории.

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