Назарбаев находится в Нур-Султане и призывает сплотиться вокруг Токаева

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице государства. Об этом сообщает его пресс-служба.

Ранее некоторые СМИ писали, что Назарбаев якобы уехал в Китай. Однако пресс-секретарь бывшего лидера республики Айдос Укибай опроверг эти сведения в Twitter-аккаунте.

"Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым", — сказано в официальном сообщении.

Кроме того, Назарбаев попросил жителей страны сплотиться вокруг Токаева для преодоления кризисной ситуации и ликвидации массовых беспорядков. Экс-глава Казахстана провёл несколько телефонных переговоров с руководителями "дружественных государств".

В первые дни нового года на фоне роста стоимости сниженного нефтяного газа в Казахстане начались беспорядки. По данным МВД республики, тысячи человек получили различные травмы, погибли 18 силовиков.

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