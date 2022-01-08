NYT опубликовала карту с возможным расположением войск РФ рядом с Украиной

Газета The New York Times показала карту возможного нахождения военнослужащих из РФ рядом с Украиной. На иллюстрации указаны категории российских войск, их численность, а также используемое оборудование.

Авторы уточнили, что карта составлена с помощью независимых аналитиков и собственных источников из западных стран и Украины. Кроме того, журналисты задействовали спутниковые снимки при подготовке материала.

В публикации сказано: сейчас возле Украины находятся порядка 100 тысяч российских военнослужащих, однако их количество может увеличиться до 175 тысяч в ходе подготовки операции.

РФ развернула масштабные силы рядом с украинской границей, однако пока сложно сказать, действительно ли власти страны планируют вооружённое вторжение, сообщается в статье.

Журналисты NYT считают, что рядом с Украиной расположены 10 основных скоплений войск РФ, включая тяжёлую технику, танки, артиллерию.

По информации издания, главные силы России сосредоточены у границы с Белоруссией, около Смоленской и Брянской областей, в районе Волгограда, возле границы с ДНР и ЛНР, у города Кореновск Краснодарского Края, в Крыму.

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