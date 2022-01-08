МИД: Блинкен в хамской манере оценил действия миротворцев РФ в Казахстане

Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о действиях России в Казахстане являются хамством. Об этом заявили в МИД РФ.

Блинкен "в типичной для себя хамской манере" пошутил по поводу массовых беспорядков на территории Казахстана, сказано в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Представители МИД считают, что американский политик неправильно интерпретировал легитимный ответ ОДКБ на призыв президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева оказать поддержку.

"Один урок из прошлой истории: когда в твоём доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти", — сказал Блинкен.

В МИД ответили на это заявление. Российские дипломаты напомнили, что индейцы североамериканского континента, вьетнамцы, иракцы, ливийцы, сирийцы и "многие другие несчастные" столкнулись с различными бедами, увидев у себя "дома" США.

"Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоём доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых", — заключили в МИД.

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