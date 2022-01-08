Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов потребовал оперативно потушить кратер "Сияние Каракумов", который в народе получил название "Врата ада". Из него уже в течение 50 лет идёт горящий газ.
Соответствующее поручение глава государства дал в ходе правительственного заседания. Вице-премьер Шахым Абдрахманов, курирующий топливно-энергетический комплекс Туркменистана, должен найти способ тушения кратера, передаёт Turkmenportal. Ему также порекомендовали привлечь к этой работе учёных.
По словам Бердымухамедова, газ, вырывающийся из-под земли, отрицательно влияет на здоровье жителей, экологию государства.
Также он считает, что с помощью этого природного ресурса можно получать дополнительную прибыль.
Кратер "Сияние Каракумов" находится рядом с деревней Дарваза. Он появился в 1971 году, когда геологи бурили скважину и наткнулись на пустоту. Впоследствии из кратера начал выходить природный газ.
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