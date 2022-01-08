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Автор Юлия Миленина

Генсек НАТО обвинил РФ в наращивании военного потенциала рядом с Украиной

Мир

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в Европе может начаться вооружённый конфликт из-за напряжённой ситуации вокруг Украины.

Генсек НАТО обвинил РФ в наращивании военного потенциала рядом с Украиной

По его словам, НАТО готовится к возможному проявлению агрессии со стороны РФ в отношении Украины. При этом он подчеркнул: Украина ещё не член альянса, поэтому на неё не распространяется принцип коллективной обороны НАТО, передаёт ТАСС.

"Наращивание Россией сил не прекращается, продолжается. Это посылает нам сигнал о реальном риске вооружённого конфликта в Европе", — сказал Столтенберг.

Также он добавил, что представители НАТО готовы к переговорам с Россией по гарантиям безопасности. Однако генеральный секретарь альянса не исключает провала дипломатии.

Как отметил Столтенберг, НАТО сегодня посылает РФ "очень сильный сигнал".

"Если они попытаются использовать военную силу против соседней страны, последуют жёсткие меры, России придётся заплатить высокую цену", — заключил он.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато украина дмитрий песков йенс столтенберг
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