Токаев сообщил о как минимум шести волнах террористических атак

По сообщению лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в Алма-Ате наблюдалось как минимум шесть волн атак террористов. Президент уверен, что террористы прошли хорошее обучение и подготовку, они отличаются отличной организацией, а командование ими осуществляется из единого центра.

Токаев отметил, что часть бандитов говорила не по-казахски, а на иностранном языке.

"Некоторые из них говорили не на казахском языке. В Алма-Ате произошло по меньшей мере шесть волн нападений террористов, общее количество которых составило 20 тысяч", — заявил глава государства в своём Twitter.

Токаев пообещал, что никаких переговоров с террористами руководство страны вести не намерено.

Также президент убеждён, что "забугорные деятели" подстрекают погромщиков к атакам и беспорядкам. Такие слова он подобрал во время своего обращения к нации.

В Казахстане не утихают массовые беспорядки, начавшиеся в начале января 2022 года, которые в ряде мест переросли в вооружённые столкновения мятежников с представителями силовых ведомств. В результате столкновения есть раненые и погибшие. До 19 января в республике объявлен режим ЧС.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.