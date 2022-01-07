EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Токаев сообщил о как минимум шести волнах террористических атак

Мир

По сообщению лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в Алма-Ате наблюдалось как минимум шесть волн атак террористов. Президент уверен, что террористы прошли хорошее обучение и подготовку, они отличаются отличной организацией, а командование ими осуществляется из единого центра.

Токаев отметил, что часть бандитов говорила не по-казахски, а на иностранном языке.

"Некоторые из них говорили не на казахском языке. В Алма-Ате произошло по меньшей мере шесть волн нападений террористов, общее количество которых составило 20 тысяч", — заявил глава государства в своём Twitter.

Токаев пообещал, что никаких переговоров с террористами руководство страны вести не намерено.

Также президент убеждён, что "забугорные деятели" подстрекают погромщиков к атакам и беспорядкам. Такие слова он подобрал во время своего обращения к нации.

В Казахстане не утихают массовые беспорядки, начавшиеся в начале января 2022 года, которые в ряде мест переросли в вооружённые столкновения мятежников с представителями силовых ведомств. В результате столкновения есть раненые и погибшие. До 19 января в республике объявлен режим ЧС.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Казахстан: что происходит в разных городах после заявлений Токаева о восстановлении порядка?
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы касым-жомарт токаев
Новости
Токаев сообщил о как минимум шести волнах террористических атак
МИД обвинило Собчак "в приступе глупости и злости" после её нападки на Захарову
Токаев создал сообщение в Twitter, поясняющее происходящее в Казахстане
Родные Градского вынуждены выплачивать многотысячные долги
В Госдуме ответили на вопрос о причинах беспорядков в Казахстане
МВД Казахстана обнародовало имена полицейских, погибших в результате беспорядков
Лукашенко и Назарбаев детально обсудили ситуацию в Казахстане
Экс-президент США Картер: Америка стоит на краю расширяющейся пропасти
В Казахстане протестующим платили деньги и выдавали энергетики
Москвичей ожидают 20-градусные морозы на следующей неделе
Последние материалы
Токаев сообщил о как минимум шести волнах террористических атак
МИД обвинило Собчак "в приступе глупости и злости" после её нападки на Захарову
Токаев создал сообщение в Twitter, поясняющее происходящее в Казахстане
Родные Градского вынуждены выплачивать многотысячные долги
В Госдуме ответили на вопрос о причинах беспорядков в Казахстане
МВД Казахстана обнародовало имена полицейских, погибших в результате беспорядков
Лукашенко и Назарбаев детально обсудили ситуацию в Казахстане
Экс-президент США Картер: Америка стоит на краю расширяющейся пропасти
Почему канцлер Германии решил "дружить" с Россией
Кризис в Казахстане: эксперты рассказали, кто мог организовать протесты
Популярное
Мир. Новости мира
Экс-советник Назарбаева озвучил причину кризиса в Казахстане

Бывший советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, экс-министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев заявил, что кризис в стране произошёл из-за предательства некоторых чиновников и правоохранителей.

Экс-советник Назарбаева озвучил причину кризиса в Казахстане
А где же Нурсултан Назарбаев?
Бывший СССР
А где же Нурсултан Назарбаев?
Мир. Новости мира
Российские миротворцы помогли отбить у протестующих аэропорт Алма-Аты
Бывший СССР
Пекин решил, что лучше поддержать операцию ОДКБ в Казахстане
Любовь Степушова А где же Нурсултан Назарбаев? Любовь Степушова Ирина Шлионская Террористов и манипуляторов сознанием выявят по соцсетям Ирина Шлионская Усам Оздемиров "Роскосмос" вершит историю на фоне уголовных дел Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Лукашенко: беспорядки в Казахстане — попытка утопить Россию в крови
Новости Европы
Почему канцлер Германии решил "дружить" с Россией
Power the future: Политика Байдена позволяет России обогащаться
Мир. Новости мира
Power the future: Политика Байдена позволяет России обогащаться
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников