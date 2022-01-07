В Госдуме ответили на вопрос о причинах беспорядков в Казахстане

По мнению члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошева, ситуация с беспорядками в Казахстане чем-то напоминает протесты в США и Белоруссии. По словам политика, результатом беспорядков в Казахстане стал ряд экономических и политических проблем, так же, как и в вышеназванных странах.

"Есть параллели, схожести в том, что происходило в Белоруссии, схожесть есть и с США, потому что в Казахстане есть и политические, и экономические проблемы… Что-то своего специфического в Казахстане сейчас не происходит", — отметил Шхагошев в беседе с РИА Новости.

Депутат уверен, что беспорядки в Казахстане вызваны не каким-то одним, а целой смесью факторов.

"Это все-таки смесь. Я не считаю, что в Америке это идеологическая только, а тут только социальная составляющая, например, думаю, присутствует и та, и другая", — ответил политик, отреагировав на просьбу провести аналогию событий в Казахстане с акциями Black Lives Matter в США и напряжённостью после президентских выборов 2020 года в Белоруссии.

Казахстан потрясли массовые протесты в первых числах января 2022 года, которые быстро распространились на многие крупные города страны и переросли с беспорядки с террористическим и экстремистским уклоном. В Казахстане по указу президента Касым-Жомарта Токаева введено чрезвычайное положение до 19 января. Для нормализации обстановки в страну направлены коллективные миротворческие подразделения ОДКБ.

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