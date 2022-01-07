Политика Байдена позволяет России богатеть

Россия и страны ОПЕК могут обогатиться на продаже нефти благодаря политики президента США Джо Байдена в сфере энергетики, сообщает американский портал Power the future.

По словам автора материала, продвигаемая Байденом "зелёная повестка" бьёт по экономическому потенциалу Запада и позволяет государствам ОПЕК, в том числе России, зарабатывать крупные суммы на экспорте "чёрного золота". В статье отмечается, что Байден искусственно снижает производство нефти и не принимает во внимание тот факт, что нефть и газ до сих пор остаются надёжными источниками энергии, пользующимися большим спросом.

Автор статьи пишет, что в итоге США больше платят за энергию и позволяют зарабатывать триллионы долларов странам ОПЕК.

"Американские избиратели, вероятно, припомнят это в ноябре наступившего года", — отметил обозреватель.

Энергетический кризис продолжается в США с осени 2021 года. В третьем квартале нефть марки Brent подорожала до 85 долларов за баррель, что привело к росту цен на бензин в США. Его стоимость выросла с 0,62 долларов за литр (данные на начало 2021 года) до 0,83 доллара (конец года).

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