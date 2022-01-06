Российские миротворцы прибыли в Казахстан

В Казахстан прилетели первые российские подразделения в составе миротворческих сил ОДКБ. Россия направила в Казахстан военнослужащих 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ России, ивановского и ульяновского соединений ВДВ, сообщает минобороны РФ.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев созвал экстренное заседание Совета безопасности, председателем которого он стал накануне, сместив с этого поста Нурсултана Назарбаева. На мероприятии он сказал, что попросил помощи у ОДКБ, чтобы преодолеть "террористическую угрозу". По его словам, в страну вторглись бандформирования, подготовленные за границей.

В ответ на просьбу Токаева в Казахстан выдвинулись миротворческие силы из

России,

Киргизии,

Армении,

Таджикистана

и Белоруссии.

Миротворцы будут охранять стратегически важные объекты и помогать правоохранителям в подавлении массовых беспорядков.

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