Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему "нельзя отдать Казахстан".
"Мы понимаем прекрасно, что Казахстан отдать нельзя. Это будет такой подарок… ну как Украина для Америки, НАТО. Так и там", — сказал Лукашенко, видеозапись выступления которого опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".
Именно поэтому Минск принял решение ввести в Казахстан белорусские миротворческие силы в составе контингента стран ОДКБ, отметил он.
В четверг, 6 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев созвал экстренное заседание Совета Безопасности, председателем которого он стал накануне, сместив с этого поста Нурсултана Назарбаева. На мероприятии он назвал силы, которые совершили "атаку на Казахстан" "настоящими террористами", ведомыми из-за рубежа, и попросил помощи у ОДКБ. В Казахстан выдвинулись миротворческие силы из России, Киргизии, Армении, Таджикистана и Белоруссии.
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Несмотря на протестный потенциал западных областей Казахстана, наивно полагать, что только газ и рост цен спровоцировали столь мощный и жестокий бунт казахов.