Лукашенко заявил, что Казахстан не должен стать подарком, как Украина для США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему "нельзя отдать Казахстан".

"Мы понимаем прекрасно, что Казахстан отдать нельзя. Это будет такой подарок… ну как Украина для Америки, НАТО. Так и там", — сказал Лукашенко, видеозапись выступления которого опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

Именно поэтому Минск принял решение ввести в Казахстан белорусские миротворческие силы в составе контингента стран ОДКБ, отметил он.

В четверг, 6 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев созвал экстренное заседание Совета Безопасности, председателем которого он стал накануне, сместив с этого поста Нурсултана Назарбаева. На мероприятии он назвал силы, которые совершили "атаку на Казахстан" "настоящими террористами", ведомыми из-за рубежа, и попросил помощи у ОДКБ. В Казахстан выдвинулись миротворческие силы из России, Киргизии, Армении, Таджикистана и Белоруссии.

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