В Алма-Ате силовики отразили нападение протестующих на здание полиции

В Алма-Ате правоохранители отразили нападение протестующих на здание управления полиции Алмалинского района и ликвидировали несколько нападавших, сообщает Sputnik Казахстан, ссылаясь на официального представителя полиции Салтаната Азирбека.

Ранее силовики начали зачищать улицы Алма-Аты и задерживать протестующих. В отделения полиции доставлены уже более двух тысяч человек. Известно, что протестующие ограбили шесть оружейных магазинов и могут быть вооружены.

В четверг, 6 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев созвал экстренное заседание Совета Безопасности, председателем которого он является. На мероприятии он назвал силы, которые совершили "атаку на Казахстан" "настоящими террористами", ведомыми из-за рубежа, и попросил помощи у ОДКБ. Известно, что в Казахстан выдвинулись миротворцы из России, Киргизии, Армении, Таджикистана и Белоруссии.

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