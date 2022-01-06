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Автор Игорь Рябов

В центре Алма-Аты началась стрельба

Мир

В казахстанском городе Алма-Ата на площади Республики началась стрельба, сообщает Sputnik Казахстан. Известно, что в городе во время беспорядков были ограблены шесть оружейных магазинов.

В центре Алма-Аты началась стрельба

Ранее полицейские Алма-Аты начали зачищать улицы и задерживать протестующих. В отделения полиции были доставлены две тысяч человек. В Костанайской области правоохранители задержали 245 человек, среди которых оказался один россиянин.

В настоящее время в Казахстане закрыты автомобильные трассы между регионами. Дорожная полиция не пропускает автомобили.

В четверг, 6 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев созвал экстренное заседание Совета Безопасности, председателем которого он является. На мероприятии он назвал силы, которые совершили "атаку на Казахстан" "настоящими террористами", ведомыми из-за рубежа, и попросил помощи у ОДКБ. Известно, что в Казахстан выдвинулись миротворцы из России, Киргизии, Армении, Таджикистана и Белоруссии.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы алма-ата казахстан
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