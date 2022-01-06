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Автор Игорь Рябов

Власти Казахстана ввели госрегулирование цен на бензин

Мир

Правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Власти Казахстана ввели госрегулирование цен на бензин

Также власти страны установили предельные цены на розничную продажу сжиженного нефтяного газа для заправки транспортных средств на АЗС.

В Мангистауской области, откуда протесты распространились по всему Казахстану, литр топлива будет стоить 50 тенге (0,11 доллара), в Алма-Ате — 65 тенге (0,15 доллара), в Нур-Султане — 70 тенге (0,16 доллара).

Власти решили перенести на год полный переход на реализацию сжиженного нефтяного газа через электронную торговую площадку.

Народные волнения в Казахстане начались в первые дни 2022 года в Мангистауской области, где люди вышли на митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Позже протесты перекинулись на другие города страны и переросли в беспорядки и столкновения с полицейскими. Президент Казахстана отправил правительство в отставку, но это не остановило волну протестных акций. Эксперты усматривают в ситуации в Казахстане майданный сценарий.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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