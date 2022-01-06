Санкции против "Северного потока-2" не будут одобрены сенатом США

На следующей неделе представители демократической партии вряд ли проголосуют за санкции против "Северного потока-2", которые предложил ввести республиканец Тед Круз.

Как пишет издание Politico, демократы выступают против этой инициативы, потому что осознают, что санкции станут препятствием к достижению единства США с их партнёрами в Европе.

"На данном этапе очень важно, поскольку мы рассматриваем потенциальные действия России на Украине, очень тесно сотрудничать с нашими союзниками, и Германия является одним из этих очень важных союзников. Поэтому я считаю, что поправка несвоевременна", — объяснила журналистам сенатор-демократ Джейн Шейхин.

С ней согласен другой представитель демократической партии, Крис Мёрфи. Он уверен, что санкции стали бы причиной ухудшения трансатлантических отношений, что сейчас недопустимо.

"Это было бы непродуктивно, если наша конечная цель — спасение Украины от вторжения", — пояснил сенатор.

По информации Politico, всего один представитель демократов, сенатор Ричард Блюменталь, собирается поддержать проект о новых санкциях против "Северного потока-2", в то время как остальные члены партии в сенате этого делать не намерены.

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