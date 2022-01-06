Политический кризис в Казахстане, который начался, как акция протеста против повышения цен на автомобильный газ, готовился извне — в странах Запада. Если даже не очень внимательно смотреть, то всё равно видна серьезная подготовка и сходство с технологиями, обкатанными на украинском майдане.
Так считает киевский политолог Михаил Погребинский. Почему — он пояснил в интервью газете ВЗГЛЯД.
По его словам, то, что происходит сейчас в Казахстане — приговор власти, которая не сумела найти компромисс "между разными группами влияния". Чем и воспользовались "внешние силы".
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии указал на то, что события в Казахстане "во многом схожи с происходившими на Украине во времена оранжевых революций и противостояний на Майдане Незалежности":
"Мы уже видели переход силовиков на сторону протестующих. Беспорядки не могли произойти ни с того ни с сего. Ясно, что была координация, проведены подготовительные элементы, которые позволили так быстро захватить в Алма-Ате здание мэрии. Это типичная технология майдана, когда девушки дарят цветочки силовикам, а затем все кричат "полиция с народом", — сказал Погребинский.
К слову, он не единственный украинец, которому "странное сходство" бросилось в глаза. Накануне ТГ-канал Страна. ua опубликовал интервью с неким "активистом", снабдив его довольного "говорящим" комментарием:
По словам Михаила Погребинского, в Казахстане накопилось много поводов для конфликта:
"Там происходит война между кланами, эти недовольства бродят там постоянно. На склоне режима Назарбаева активность работы с общественным мнением и социальными элементами спала и я не удивлен, что новая власть не смогла взять ситуацию под контроль", — сказал политолог.
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Несмотря на протестный потенциал западных областей Казахстана, наивно полагать, что только газ и рост цен спровоцировали столь мощный и жестокий бунт казахов.