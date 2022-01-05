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Автор Олег Артюков

Совет ОДКБ принял решение направить миротворцев в Казахстан

Мир

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстан. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Совет ОДКБ принял решение направить миротворцев в Казахстан

"В связи с обращением Президента Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республики Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", — говорится в сообщении премьер-министра Армении, который в настоящее время является председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении 5 января заявил, что считает происходящее в стране атакой внешних сил и обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.

Членами ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
Темы никол пашинян касым-жомарт токаев
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