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Автор Олег Артюков

Глава МИД Франции рассказал, чего будет требовать от России

Мир

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости "требовательного диалога" с Россией. Именно на этом, по его словам, он сконцентрирует усилия вместе с партнёрами. И в первую очередь, с Германией.

Глава МИД Франции рассказал, чего будет требовать от России

По словам французского министра, он настаивает на ответственности европейцев в дискуссиях о гарантиях безопасности.

"Требовательный диалог с Россией на основе параметров, которые мы расцениваем как соответствующие нашим коллективным интересам безопасности, полезен и необходим для усиления стратегической стабильности в Европе", — заявил глава МИД Франции.

Стоит заметить, что ранее о необходимости участия Евросоюза в переговорах России и США по гарантиям безопасности заявлял и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Причём говорил он об этом весьма настойчиво.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Евросоюз будет участвовать в такх переговорах. Правда, пока не очень понятно, как именно, ведь на 10 января намечены переговоры российской и американской делегаций.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
Темы франция евросоюз жозеп боррель жан-ив ле дриан
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