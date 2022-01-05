Глава МИД Франции рассказал, чего будет требовать от России

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости "требовательного диалога" с Россией. Именно на этом, по его словам, он сконцентрирует усилия вместе с партнёрами. И в первую очередь, с Германией.

По словам французского министра, он настаивает на ответственности европейцев в дискуссиях о гарантиях безопасности.

"Требовательный диалог с Россией на основе параметров, которые мы расцениваем как соответствующие нашим коллективным интересам безопасности, полезен и необходим для усиления стратегической стабильности в Европе", — заявил глава МИД Франции.

Стоит заметить, что ранее о необходимости участия Евросоюза в переговорах России и США по гарантиям безопасности заявлял и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Причём говорил он об этом весьма настойчиво.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Евросоюз будет участвовать в такх переговорах. Правда, пока не очень понятно, как именно, ведь на 10 января намечены переговоры российской и американской делегаций.