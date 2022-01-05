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Автор Елена Федорова

Рамзан Кадыров сравнил беспорядки в Казахстане с началом войны в Чечне

Мир

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к протестующим в Казахстане и призвал их не разрушать государство. По его мнению, всё происходящее больше напоминает провокацию.

Рамзан Кадыров сравнил беспорядки в Казахстане с началом войны в Чечне

"Мы знаем, что такое война, у нас были митинги на разных площадях. Нас так же, как и вас подвели на военные события, после этого у нас произошла война. Мы потеряли сотню тысяч людей, тысячи пропавших без вести… Сегодняшняя ситуация это не просто газовая проблема в Казахстане, это кем-то задуманная провокация, чтобы решить какие-то свои вопросы. Чеченский народ во главе с руководством призывает протестующих опомниться, чтобы не допускать ошибок, не доводить ситуацию до военных событий", — передаёт ЧГТРК слова Кадырова.

Указом президента Казахстана Косыма-Жомарта Токаева в Алма-Ате и Мангистауской области введён режим ЧС из-за массовых протестов, развернувшихся 4 января из-за двукратного повышения цен на газ. В среду, 5 января, в Алма-Ате начались столкновения протестующих и полиции, несколько правоохранителей были захвачены митингующими и избиты.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил общую позицию российской власти, сказав, что Россия не планирует помогать в устранении беспорядков, развернувшихся в Казахстане. Он объяснил, что вмешиваться в возникший конфликт никому извне не стоит.

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Кадыров перевоспитает чеченцев?
Автор: Елена Федорова, Редактор: Артём Пермяков, Куратор: Любовь Степушова
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