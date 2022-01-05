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Автор Олег Артюков

Польский публицист: США оставили руководство Европой России и Германии

Мир

Продолжаем знакомить вас с аналитикой относительно нынешних международных событий. Сегодня это главный редактор Gazeta Polska Томаш Сакевич. Который полагает, что Соединённые Штаты отказываются от активного участия в европейских делах.

Польский публицист: США оставили руководство Европой России и Германии

Вот как это представляет себе Томаш Сакевич: "Вот уже год мировая политика, проводимая новым президентом США, подчиняется, прежде всего, соперничеству с Китаем. Ради этого Джо Байден отказался хотя бы частично от проекта Междуморья, оставив руководство нашего континента России и Германии".

Тезис о "Польше от моря до моря" был популярен в Варшаве в 1920–1930-е годы. Речь тогда шла о создании государства от Балтийского моря до Чёрного. Нынешняя модификация идеи предполагает создание некоего объединения, в которое могли бы войти Польша, Украина, Белоруссия, Молдавия, Венгрия, Румыния, Чехия, Сербия, Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Финляндия. И выглядит утопично, и является утопией. Но это, разумеется, не препятствие для рассуждений экспертов.

Так вот, редактор польского издания недоумевает: по его мнению, совершенно непонятно, почему президент США считает, будто сосредоточив ресурсы и внимание на Китае, он помешает сближению КНР и Российской Федерации.

И здесь уже в ход идут фобии: "Россия, видя мирное согласие США, воспользуется возможностью напасть на Центральную Европу: политически, экономически, гибридно, а кое-где и в военном отношении. Тогда США придётся вернуться в Европу и потерять Тихий океан. А если не потеряют, то все равно понесут огромные затраты".

Каков же выгод? А выходом для США, по мнению Томаша Сакевича, является заключение "реальных альянсов, а не бумажных соглашений". Но нынешний президент США, полагает он, "среди тех, кто любит бумажные решения", сообщает Eurasia Daily.

"Для нас это означает одно: мы не рассчитываем на чудо", — заключает главный редактор Gazeta Polska.

Из этих рассуждений можно сделать вывод, что под "реальными альянсами" подразумевается лидерство по крайней мере в одном из них Польши, которая будет опираться на поддержку США. А иначе к чему эти рассуждения главреда польской газеты?

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша европа германия джо байден
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