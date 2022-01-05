На Украине назвали серьёзную ошибку Зеленского в разговоре с Байденом

Украинский политолог Дмитрий Джангиров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен был чётко обозначить желание Украины вступить в Североатлантический альянс во время телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом.

По словам эксперта, во время беседы президенты поддержали диалог с Россией по линии НАТО и ОБСЕ. При этом Зеленский не озвучил условие, при котором никто не имеет права запретить Украине вступать в НАТО, а альянсу — принимать в свой состав Украину, сообщил Джангиров в эфире канала "Капитал".

В 2014 году Украина отказалась от внеблокового статуса государства. В 2016 году Киев внёс изменения в законодательство, которые определили вступление в НАТО целью внешнеполитического курса страны.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что гражданам Украины "стыдно за нацию" из-за Зеленского, а мировое сообщество от него "устало".

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