Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв рассказал, будет ли Россия помогать Казахстану с урегулированием конфликтной ситуации на территории республики.
По его словам, незаконные акции протеста — внутреннее дело Казахстана. В этой напряжённой обстановке РФ может лишь словами помочь руководству государства, передаёт РИА Новости.
"Можно только пожелать дружественному нам народу избежать крайностей и выйти из этой ситуации с сохранённым чувством единства нации, которое всегда было его отличительной чертой", — подчеркнул Косачёв.
Массовые беспорядки начались в первые дни 2022 года в Мангистауской области из-за подорожания сниженного нефтяного газа. Затем протесты продолжились и в других городах. Уже в нескольких населённых пунктах Казахстана введён режим ЧП.
В Алма-Ате митингующие вторглись в здание городской администрации и подожгли его. Несколько тысяч протестующих также пытаются прорваться в президентскую резиденцию.
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