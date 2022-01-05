Митингующие в Алма-Ате штурмуют резиденцию президента Казахстана

Участники незаконных митингов в Алма-Ате пытаются прорваться в резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Как сообщает издание "Vласть", группа протестующих отделилась от толпы у здания городской администрации, в которой начался пожар, и направилась вверх по проспекту Назарбаева к президентской резиденции.

По информации очевидцев, здание сейчас окутано дымом, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы.

Ранее в Алма-Ате ввели режим ЧП из-за массовых протестов. Беспорядки начались в первые дни нового года в Мангистауской области. Жители этого нефтедобывающего региона на западе Казахстана выступили против двукратного роста стоимости сниженного нефтяного газа. Затем митинги продолжились и в других городах.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев считает, что в сложившейся ситуации виноват кабмин. В среду, 5 января, он отправил в отставку правительство Казахстана.

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